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В рижском микрорайоне Золитуде, на территории частного дома, на улице Лабрагас, 55 возник пожар, вероятно в хозяйственной пристройке, сообщают Mixnews очевидцы. К месту ЧП стал прибывать оперативный транспорт - машины скорой помощи, ГПСС, полиции.

Так как вокруг собралось местное население, оперативники были вынуждены оградить близлежащую территорию. Столб черного дыма видно с разных концов района.

Как сообщила порталу Mixnews представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, прибывшие на место ЧП спасатели констатировали возгорание в хозяйственной пристройке к дому на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.