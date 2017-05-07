Происшествия |

Сотрудники Дорожной полиции задержали в Риге водителя, который передвигался на автомобиле со спущенными колесами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

По ее словам, в воскресенье Госполиция получила вызов о том, что по улице Краста со спущенными колесами передвигается автомобиль BMW. Сотрудники Дорожной полиции остановили этот автомобиль на улице Стопиню. При осмотре обнаружилось, что у автомобиля действительно спущены колеса, а водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол, а автомобиль был доставлен на стоянку Госполиции.

Видео: delfi.lv