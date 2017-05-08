Происшествия |

На польских автодорогах орудуют опасные грабители, которые разбивают окна машин и воруют из автомобилей вещи. Об этом свидетельствует информация, распространенная жителями Латвии в социальных сетях, пишет nra.lv.

Так, недавно несколько жителей Латвии в социальной сети Facebook поделились печальным опытом встречи с грабителями на польских автодорогах. Одному из них удалось избежать ограбления, а у второго украли сумку.

"Был полностью уверен, что в Польше бандитизм на дорогах в стиле 90-х годов уже давно прекратился, однако, как оказалось, несколько дегенератов стараются поддерживать и развивать данный вид деятельности. Прошлой ночью (имеется в виду ночь на 3 мая-прим.Mixnews), за польским городом Ломжа в сторону Варшавы подобные активисты пытались остановить нашу машину. Отделались мы испугом и дозой адреналина. Однако будьте внимательны, если поедете через Польшу!

Схема действий достаточно примитивна: из засады в машину бросают камень или другой, похожий на него, предмет. Это происходит в тот момент, когда столкновения с предметом избежать невозможно. Когда водитель останавливается и, возможно, выходит из салона, чтобы посмотреть, все ли хорошо с машиной, из кустов появляются несколько человек, которые вряд ли захотят мило поболтать. Будьте начеку и езжайте осторожно!", - написал пользователь Arturs Lindenbergs.

В комментариях к этой записи своим опытом также поделился другой латвиец, которого ограбили на одной из автодорог в Варшаве.

"Несколько недель назад у меня в Варшаве из машины украли сумку. Я остановился на заправке, чтобы отдохнуть от долгой дороги и немного задремал в салоне. Рядом со мной была сумка с вещами. За пару секунд мне разбили стекло, вырвали сумку и исчезли в кустах… Хорошо, что документы я положил в другое место. Хочу предупредить других людей: не держите все документы в одном месте, разложите их по разным местам! Тоже самое мне сказали и польские полицейские. Также они предупредили, что по ночам спать в машине довольно опасно", - написал пользователь Edmunds Gandzeĺĺevskis.

Добавим, некоторые латвийцы в комментариях также отмечают, что часто ездили по польским автодорогам, однако с грабителями ни разу не сталкивались.

Между тем, как ранее сообщил портал ru.delfi.lt, в пятницу, 5 мая в 15.14 полиция Каунаса получила сообщение о том, что в Каунасском районе, в Домейкаве избит мужчина и похищен принадлежащий ему автомобиль 2012 года выпуска BMW (госномер GL 1015) с латвийской регистрацией.

Подозреваемые скрылись с места преступления на похищенном автомобиле. Полиция Каунасского округа обнаружила похищенный автомобиль очень быстро - около 17.00 его нашли в лесу у одной из деревень Каунасского района.