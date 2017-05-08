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Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру предъявить обвинения двум полицейским Рижского региона в указании заведомо ложной информации в протоколе.

Как сообщили в бюро, в прокуратуру передано уголовное дело, которое начато в отношении двух сотрудников управления полиции порядка Рижского регионального управления Госполиции.

В протоколе о проверке водителя транспортного средства они указали, что он управлял велосипедом в состоянии алкогольного опьянения - при первом замере алкометр показал в его выдохе 0,54 промилле, при втором - 0,78 промилле.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что в момент оформления административного протокола упомянутый человек находился в совершенно другом месте, а также не подписывал протокол - изменив почерк, вместо него это сделал сотрудник полиции.

Кроме того, бюро получило доказательства того, что и сами полицейские в момент, когда на велосипедиста якобы был оформлен административный протокол, находились в другом месте.