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В Саласпилсе пропал 47-летний мужчина. Об этом в Facebook сообщает организация Bezvests.lv.

"2 мая 2017 года, в Саласпилсе пропал 47-летний Раймонд Балтуш. В тот день около 10 часов утра он вышел из своего дома и направился в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена пропавшего мужчины.

Также она сообщила, что подобное поведение ему не свойственно, что и вызвало ее особое беспокойство. До сих пор о нем нет никаких известий и место его нахождения неизвестно.При себе у мужчины был телефон, кошелёк, кредитная и ID карты, черная небольшая сумка.

Одет был в синюю с серым кофту, темно-синие джинсы, коричневые туфли. На нем была кепка.

ЕГО ПРИМЕТЫ: Пропавший нормального телосложения, высокого роста — 1,92 см, блондин", - сказано в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о Раймонде, просят сообщать в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.