Происшествия |

8 мая 2017 года стало известно, что Андрис Семенов (1991 г. рождения), пропавший 1 апреля 2016 года в Прейли, найден. К сожалению, мертвым. Об этом сообщили родственники молодого человека, пишет на своей странице в Facebook волонтерская поисковая организация Bezvests.lv. Других подробностей не приводится.

Выражаем глубокие соболезнования всей семье Андриса.