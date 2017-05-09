Происшествия |

Стало известно, что Раймонд Балтуш, пропавший 2 мая 2017 года в Саласпилсе, найден. К сожалению, без признаков жизни, пишет на своей странице в Facebook волонтерская поисковая организация Bezvests.lv. Других подробностей не приводится.

47-летний Раймонд Балтуш пропал в Саласпилсе 2 мая 2017 года. В тот день около 10 часов утра он вышел из своего дома и направился в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена пропавшего мужчины.

Также она сообщила, что подобное поведение ему не свойственно, что и вызвало ее особое беспокойство.

Выражаем глубокие соболезнования близким и друзьям Раймонда.