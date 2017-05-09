Спасатели сняли российский флаг с крыши бывшей пивоварни (12)

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Происшествия | 9 мая 2017 года, 11:13

Во вторник, 9 мая в Риге с крыши бывшей пивоварни пожарные сняли российский флаг. Как рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, вызов поступил от Госполиции.

В 6:30 утра сотрудники ГПСС получили вызов из полиции, что в Риге на улице Маскавас на крыше необслуживаемого здания вывешен российский флаг.

Как сообщают соцсетях, что флаг был поднят над башней бывшего здания пивоварни Varpa. Участок улицы Огрес от Маскавас до Зилупес был перекрыт. Прибыв на место, пожарные сняли флаг со здания.

Комментарии 12
Эзис3 часа назад
А улицу зачем перекрывали?
Чтобы не нанести моральных травм случайным прохожим?
1
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скажите3 часа назад
Пивоварню ,то же, развалили местные за 27 лет ?
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НАДЕЖДА3 часа назад
Знатно протроллили :)

Комменты с др.сайта :)

" А почему не объявили тревогу и не стянули силы НАТО?"

" Потому что пока не могут определить: кто этот флаг водрузил - российская подводная лодка или российский стратегический бомбардировщик?"

:)))))
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