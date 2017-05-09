Происшествия |

Во вторник, 9 мая в Риге с крыши бывшей пивоварни пожарные сняли российский флаг. Как рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, вызов поступил от Госполиции.

Bijušajā alus darītavā "Vārpa" Ķengragā kāds 9.maiju apņēmies atzīmēt ar RUS karoga uzvilkšanu :( Ceru, ka @ugunsdzeseji to operatīvi noņems pic.twitter.com/WVjzGdE3Ch — Edgars Severs (@esevers) 9 мая 2017 г.

В 6:30 утра сотрудники ГПСС получили вызов из полиции, что в Риге на улице Маскавас на крыше необслуживаемого здания вывешен российский флаг.

Video: 9. maija rītā virs rūpnīcas 'Vārpa' plīv Krievijas karogs https://t.co/jLbCMqiU28 — Uzzini! (@uzzini) 9 мая 2017 г.

Как сообщают соцсетях, что флаг был поднят над башней бывшего здания пивоварни Varpa. Участок улицы Огрес от Маскавас до Зилупес был перекрыт. Прибыв на место, пожарные сняли флаг со здания.