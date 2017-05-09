Происшествия |

Вчера, 08 мая, предположиельно около 6:00, 16-летний Ричард Стикутс вышел из своего дома в Пурвциемсе в неизвестном направлении и до сих пор о нем нет никаких известий. Последний раз его видели дома около 00:30, сообщает волонтерская поисковая организация Bezvests.lv.

Был одет в черные джинсовые брюки, темную майку, кофту черного цвета на молнии, черную спортивную обучь на шнурках. При себе была Э-сигарета.

После перененсенной операции, посередине головы коротко острижены волосы, немного оцарапаны плечи, поврежден левый глаз.

Просьба ко всем, кто видел парня или что-либо знает о нем, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 110 или по телефону 22 084 084 Bezvests.lv.