Происшествия |

30-летний Айварс Ласманис из Бауски, пропавший в Риге 11 марта 2017 года и объявленный в розыск, найден, к сожалению, без признаков жизни. Об этом сегодня сообщила Bezvests.lv сестра пропавшего после звонка из полиции. Близкие Айвара уже опознали.

Они сердечно благодарят всех, кто делился информацией о пропавшем человеке в фейсбуке и на других сайтах, и тем самым помогал искать.

Напомним, 30-летний Айварс ЛАСМАНИС пропал в Риге 11 марта поздно вечером в окрестностях торгового центра “Rīga Plaza” и улицы Лайву.

По словам друзей, он вышел из машины без денег и документов, с одним телефоном и ушел в неизвестном направлении.

Выражаем самые глубокие соболезнования семье пропавшего Айвара Ласманиса.

Айварс Ласманис 11 марта 2017 года пропал в Риге в районе торгового центра “Rīga Plaza” и улицы Лайву. Брат пропавшего, который объявил его в розыск, рассказал , что друзья Айварса уверяют, что в тот день он вместе с ними поехал в Ригу на машине, но около 22:30 попросил, чтобы его высадили в районе улицы Лайву. Друзья не возражали, выпустили его, и дальше он в одиночку пошел в неизвестном направлении. До сих пор никаких сведений о себе брат не подавал. Мобильный телефон был выключен.