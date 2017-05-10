Происшествия |

6 мая утром работники Центра видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления заметили, как на улице Пелду некий молодой человек внезапно напал на бездомного, сообщает nra.lv.

На видео видно, как хулиган несколько раз ударил мужчину по лицу кулаком, а когда тот попытался уйти - несколько раз ударил ногой.

Ближайший экипаж полиции был на месте происшествия через 4 минуты. Появление стражей порядка не особо напугало злоумышленника - он начал рассуждать, что он является несовершеннолетним и поэтому неприкосновенен. Вначале он отрицал, что напал на бездомного, но позже признался, что пьян.

Полиция оформила протокол о мелком хулиганстве, который предусматривает штраф в размере до 500 евро. Пьяный подросток был доставлен домой и сдан родителям.