Происшествия |

Вечером 9 мая под литовским городом Пакруойис аварийную посадку совершил вертолет, который направлялся из Польши в Латвию. На борту находились 44-летний пилот из Латвии и 41-летний пассажир, гражданин Германии.

Как сообщает литовский портал Alfa.lt, причиной экстренной посадки стал сильный снег. Отмечается, что небольшой вертолет приземлился во дворе частного хозяйства, 75-летняя владелица которого долго не могла поверить своим глазам.

На место происшествия прибыли полицейские. Они проверили и установили, что пилот трезв, люди не пострадали, а законодательство не нарушено. После этого сотрудники правоохранительных органов признали инцидент исчерпанным.

И гражданин Латвии, и гражданин Германии решили продолжать путь в Латвию, выбрав другой вид транспорта: они вызвали такси и отправились в Ригу, попросив хозяев хутора присмотреть за вертолетом до их возвращения.