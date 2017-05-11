Юрмальский ресторан пытались поджечь при помощи "коктейля Молотова" (3)
Происшествия | 11 мая 2017 года, 14:10
Сегодня, 11 мая, ранним утром неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в юрмальский ресторан Kūriņš.
Эту информацию радио Baltkom подтвердила пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.
Владельцем ресторана является председатель партии Tev, Jūrmalai, депутат Юрмальской думы Арнис Абелитис, но возможные политические мотивы попытки поджога полиция не комментирует.
Это уже второе за две недели нападение на ресторан. Утром 29 апреля его уже пытались поджечь двое незнакомцев. По факту попытки поджога начат уголовный процесс.
Это бендерлоги подготавливают себе уютные местечки! Так что гос. Латыши придётся вам скоро бежать на свои хутора и копать норки где можно спрятаться. Чего хотели то и получили. Хохлы!!! Все в Латвию на майдан!!!!!
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за зиму пошли вниз, видимо застраховал, теперь надо с умом уничтожить не хлебное место. Да и напомнить о себе перед выборами
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Это Путин , Куриньш сам видел и пакт Рибентропа-Молотова тоже видел
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