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Сегодня, 11 мая, ранним утром неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в юрмальский ресторан Kūriņš.

Эту информацию радио Baltkom подтвердила пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

Владельцем ресторана является председатель партии Tev, Jūrmalai, депутат Юрмальской думы Арнис Абелитис, но возможные политические мотивы попытки поджога полиция не комментирует.

Это уже второе за две недели нападение на ресторан. Утром 29 апреля его уже пытались поджечь двое незнакомцев. По факту попытки поджога начат уголовный процесс.