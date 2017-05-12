Пьяная беременная женщина чуть не родила у магазина в Ильгуциемсе (5)

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Происшествия | 12 мая 2017 года, 07:00

По сообщению правоохранительных органов, 4 мая сотрудники муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Ильгуциемс, где у одного из магазинов заснула беременная женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе общения с женщиной ощущался резкий алкогольный запах, причем она не скрывала, что употребляла крепкий алкоголь и рассказала, что находится на 9 месяце беременности.

На вопрос, почему она не дома, а вместо этого оказалась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, женщина пояснила, что друг ее избил и показала синяки.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские предложили агрессивного мужа изолировать от семьи, однако женщина от этого категорически отказалась.

Стражи порядка вызвали "скорую" медицинскую помощь.

В ходе медпроверки у 32-летней женщины начались роды и она была доставлена в больницу.

фото: Rīgas pašvaldības policija

Комментарии 5
eiroskeptiki.lv2 часа назад
За пьянство и курение во время беременности предлагаю ввести уголовную ответственность.
Как за нанесение тяжких телесных повреждений. Причём человеку, лишенному возможности защищаться.
Человечку...
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Куся19 минут назад
Таких стерилизовать нужно и на принудительные работы , а выплачиваемые им пособия перенаправить на медицину и соц пособия для пенсионеров. Не верю что такая может родить здорового, полноценного ребёнка.
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vv1 час назад
uzas
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