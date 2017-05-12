Происшествия |

По сообщению правоохранительных органов, 4 мая сотрудники муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Ильгуциемс, где у одного из магазинов заснула беременная женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе общения с женщиной ощущался резкий алкогольный запах, причем она не скрывала, что употребляла крепкий алкоголь и рассказала, что находится на 9 месяце беременности.

На вопрос, почему она не дома, а вместо этого оказалась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, женщина пояснила, что друг ее избил и показала синяки.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские предложили агрессивного мужа изолировать от семьи, однако женщина от этого категорически отказалась.

Стражи порядка вызвали "скорую" медицинскую помощь.

В ходе медпроверки у 32-летней женщины начались роды и она была доставлена в больницу.

фото: Rīgas pašvaldības policija