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Пропал мальчик с особыми нуждами Дмитрий Иванов 18 лет, ученик Специальной школы-интерната в Кокнесе (Бормани), об этом сообщил в социальной сети Facebook его бывший опекун Алексей Сурскис.

По словам мужчины, Дмитрий Иванов оставил свое место жительства - групповую молодежную квартиру на по ул.Биешу 8, Рига, более двух недель назад и больше о нем нет никаких вестей.

"Дмитрию нужно принимать лекарства, потому что в противном случае он может быть неуправляем (не отдает отчета своим действиям). ПОМОГИТЕ НАЙТИ Дмитрия Иванова!", - написал бывший опекун , оставив свой номер телефона 26332278, на который можно звонить в случае каких-либо известий о Дмитрие.

Позднее мужчина написал, что поступили сведения, что разыскиваемого Дмитрия Иванова видели вчера вечером в Плявниеки, на Сахарова возле мебельного магазина. "Он был в майке! И спортивных штанах. Пожалуйста, обратите внимание!", - пишет Сурскис.