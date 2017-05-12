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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Службы Госдоходов (СГД) задержали бухгалтера, которая подозревается в присвоении 35 000 евро. Об этом сообщает Государственная полиция на своей странице в Facebook.

По информации полиции, женщина проработала на фирме около 10 лет.

Заявление о том, что бухгалтер предприятия, занимающегося реализацией техники, могла присвоить крупную сумму, поступило в полицию еще в апреле. В ходе расследования было установлено, что женщина занималась противозаконной деятельностью около 4 лет.

Как сообщает Госполиция, суть махинации заключалась в том, что бухгалтер ежемесячно выплачивала себе больше денег, чем была ее фактическая зарплата.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого полиция уже провела обыск в доме родственников подозреваемой. Женщина ранее не попадала в поле зрения полиции.

Добавим, что, по информации стражей порядка, присвоенную женщиной сумму вернуть не удалось.