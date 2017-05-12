Происшествия |

Вчера, 11 мая, в Эмбутской волости Вайнедского края на одном из предприятий погиб мужчина, которого зажало в измельчителе веток, сообщили в Курземском региональном управлении полиции.

Несчастный случай произошел около 10.30. Погибший был гражданином Литвы 1972 г. рожд.

Полиция начала по факту гибели мужчины уголовное дело. В Государственной инспекции по труду сообщили, что погибший был работником литовского предприятия, поэтому расследование проводит трудовая инспекция Литвы.