Происшествия |

В течение последних двух лет российские хакеры атаковали энергетические сети стран Прибалтики, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов, частные следователи и представители коммунальных служб рассказали изданию, что атакам подверглись системы в Латвии, Литве и Эстонии, а также на территории Украины. В результате этих атак в стране происходили перебои с электричеством.

По словам собеседников Reuters, к этим атакам могли быть причастны российское государтсвенные организации.

В конце 2015 года хакеры совершили DDoS-атаку на шлюз, который используется для управления энергосистемой Прибалтики: это вызвало нарушения в работе, но не отключения энергии.

Как рассказал источник издания, связанные с Россией хакеры планировали взломать балтийскую систему распространения топлива, но они потерпели неудачу.

По словам консультантов по кибербезопасности, инциденты до сих пор расследуются, а хакеры могут оставаться внутри систем. Они утверждают, что в энергосистему Украины хакеры проникли за полгода до блэкаута в декабаре 2015 года.

Предположительно, к этому причастна российская группировка Sandworm, ранее их уже подозревали в атаках на европейские энергетические компании в 2014 году. Два источника Reuters сказали, что обнаружили присутствие Sandworm в Прибалтике, но не смогли представить доказательств.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал информацию о возможных атаках "клеветой".