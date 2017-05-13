Происшествия |

Вчера, 12 мая, в Риге во дворе дома на ул. Кр. Валдемара найдена погибшая женщина с несколькими огнестрельными ранами, сообщили в Госполиции.

В пятницу около 18 часов полиция получила от людей информацию об убитой. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По указанному адресу было обнаружено тело женщины 1981 года рождения с огнестрельными ранениями.

По первоначальной информации, преступление было совершено здесь же, во дворе. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что возможная убийца - знакомая убитой 1982 года рождения.

Подозреваемая была задержана в тот же вечер. У нее найдено и изъято зарегистрированное на ее имя огнестрельное оружие, которым, возможно, совершено убийство. Разрешение на оружие у женщины было, и ранее она не попадала в поле зрения полиции. Свою вину в преступлении она признала, его мотивы выясняются. Подозреваемая помещена под арест.

Закон предусматривает за убийство пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.