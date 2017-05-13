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Сотрудники Государственной пограничной охраны за умышленное незаконное пересечение государственной границы задержали в Лудзенском районе двух граждан Бангладеш, сообщила представитель службы Кристине Петерсоне.

Сотрудники Опольского отдела пограничной охраны, проверяя информацию, полученную от российских коллег, и в сотрудничестве с местными жителями задержали двух мужчин. Документов у них не было. Двух других бангладешцев задержали с российской стороны пограничники России.

В целом в этом году за незаконное пересечение государственной границы задержано 52 человека, в том числе 33 гражданина Вьетнама, 11 граждан Бангладеш, четыре гражданина Конго и два индийца. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 369 граждан третьих стран.