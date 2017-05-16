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Полиция безопасности на прошлой неделе признала бывшего начальника отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юриса Юрашса подозреваемым в уголовном процессе об осознанном разглашении гостайны, рассказал Юрашс журналистам.

Ранее он находился в статусе лица, против которого начат уголовный процесс. С переменой статуса Юрашсу изменена и мера пресечения - на подписку о невыезде.

Уголовный закон предусматривает за разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права на определенные занятия и должности.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. Позже сообщалось, что KNAB все же начало уголовный процесс о предложении взятки Юрашсу.

Юрашс был уволен из KNAB летом прошлого года.