Юрашс признан подозреваемым, ему запрещен выезд из Латвии (2)
Полиция безопасности на прошлой неделе признала бывшего начальника отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юриса Юрашса подозреваемым в уголовном процессе об осознанном разглашении гостайны, рассказал Юрашс журналистам.
Ранее он находился в статусе лица, против которого начат уголовный процесс. С переменой статуса Юрашсу изменена и мера пресечения - на подписку о невыезде.
Уголовный закон предусматривает за разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права на определенные занятия и должности.
Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.
Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. Позже сообщалось, что KNAB все же начало уголовный процесс о предложении взятки Юрашсу.
Юрашс был уволен из KNAB летом прошлого года.
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