Происшествия |

В центре Риги сегодня загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом, и существует опасность, что огонь может перекинуться на соседние здания, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

Вызов на ул. Лачплеша был получен в 14.19. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что деревянный дом горит открытым пламенем. Объявлен пожар повышенной опасности.

После 16 часов огонь удалось локализовать. Общая площадь, затронутая огнем, составила 375 квадратных метров. Из близлежащего дома были эвакуированы 5 человек.

Пострадавших нет, но пожарные продолжают работы по ликвидации последствий пожара.

В районе ЧП на улице Лачплеша ограничено движение транспорта в двух направлениях на участке между Чака и Авоту, сообщает ГПСС.

Тушение пожара осложнялось тем, что окна дома закрыты стружечными плитами, которые пожарным приходится выламывать, и дует сильный ветер, поэтому существовала опасность, что огонь перекинется на другие здания. Дом, в котором начался пожар, уже много лет стоит заброшенным.

Директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров сообщил агентству ЛЕТА, что еще два года назад дом на улице Лачплеша, 85 был классифицирован как здание категории "B", а к его владельцам применен повышенный налог на недвижимость.

Здание находится в совместной собственности четырех физических и одного юридического лица. Сразу после ликвидации последствий пожара департамент обратится к владельцам, чтобы те привели объект в порядок. Если это не будет сделано, будет принято решение о принудительном его приведении в порядок.