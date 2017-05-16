Происшествия |

В центре Риги загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом, и существует опасность, что огонь может перекинуться на соседние здания, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха. 14.19. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что деревянный дом горит открытым пламенем. Объявлен пожар повышенной опасности.

В районе ЧП на улице Лачплеша ограничено движение транспорта в двух направлениях на участке между Чака и Авоту, сообщает ГПСС.

Тушение пожара осложняется тем, что окна дома закрыты стружечными плитами, которые пожарным приходится выламывать, и дует сильный ветер, поэтому существует опасность, что огонь перекинется на другие здания. Дом, в котором начался пожар, уже много лет стоит заброшенным.