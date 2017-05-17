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В Латвии начался дачный сезон. И микрохирурги уже зафиксировали антирекорд - 11 операций по пришиванию пальцев и конечностей за одни сутки. Но, как выясняется, не все пострадавшие хотят пришивать пальцы назад, кому-то и 4-х вполне достаточно, сообщает Русское вещание LTV7.

В период с мая по август в Центре микрохирургии Рижской восточной больницы дежурят не один, а три микрохирурга. Неосторожность при работе с садовым инструментом часто приводит к тяжёлым травмам и даже ампутациям. Операция по пришиванию отрезанных пальцев или конечности может занимать до 10 часов. И это только полпути к выздоровлению.

«Пришили руку — это не значит, что ты на следующий день пришёл работать. 5 недель в гипсе, тренировать с реабилитологом. Потом пока возобновится чувствительность. Это может быть полгода, даже больше», - объясняет микрохирург Янис Крустиньш.

Необходимость в длительной реабилитации порой пугает пациентов, ведь в это время они не смогут полноценно работать. Бывают случаи, когда пациенты отказываются от операции по приживлению потерянного пальца.

«И, если речь идёт об одном ампутированном пальце, иногда пациенты говорят — я хочу домой на следующий день. Через 2 недели снимаем швы, и он идет обратно на работу», - рассказывает Крустиньш.

Врач напоминает, что к дачным работам нужно подходить со всей ответственностью. И не подпускать к газонокосилкам детей. Особенно нельзя разрешать им пользоваться одной газонокосилкой вдвоем.