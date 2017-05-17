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Вечером 15 мая в 15.30 в Службу неотложной медицинской помощи поступил вызов о травме черепа 12-летнего ребенка в Огре. Об этом радио Baltkom сообщила пресс-секретарь службы Илзе Букша.

Как сообщает портал Ogrenet со ссылкой на главврача Огрской больницы Дайниса Широва, мальчик был доставлен в Огрскую районную больницу. После медицинского осмотра пострадавшего в срочном порядке на оперативном транспорте направили в Детскую клиническую университетскую больницу.

По словам Широва, у мальчика констатировали перелом основания черепа, а также кровоизлияние в мозг. Ребенок находился в сознании и успел рассказать, что его избили во время драки на территории учебного заведения.

"Голову мальчика ногами прижимали к земле, поэтому повреждено оcнование черепа. Это подтверждают и следы от подошв, оставшиеся на лице мальчика. В больничной практике это первый подобный случай. Мальчик стал жертвой ужасной жестокости", — сказал Широв.

Полиция на данный момент не дает никаких комментариев по данному инциденту.