Драка школьников в Огре закончилась кровоизлиянием в мозг (5)
Вечером 15 мая в 15.30 в Службу неотложной медицинской помощи поступил вызов о травме черепа 12-летнего ребенка в Огре. Об этом радио Baltkom сообщила пресс-секретарь службы Илзе Букша.
Как сообщает портал Ogrenet со ссылкой на главврача Огрской больницы Дайниса Широва, мальчик был доставлен в Огрскую районную больницу. После медицинского осмотра пострадавшего в срочном порядке на оперативном транспорте направили в Детскую клиническую университетскую больницу.
По словам Широва, у мальчика констатировали перелом основания черепа, а также кровоизлияние в мозг. Ребенок находился в сознании и успел рассказать, что его избили во время драки на территории учебного заведения.
"Голову мальчика ногами прижимали к земле, поэтому повреждено оcнование черепа. Это подтверждают и следы от подошв, оставшиеся на лице мальчика. В больничной практике это первый подобный случай. Мальчик стал жертвой ужасной жестокости", — сказал Широв.
Полиция на данный момент не дает никаких комментариев по данному инциденту.
Родители, ну хоть иногда интересуйтесь, какие отношения у вашего ребенка со сверстниками и с этим миром вообще!
Ведь бывает крайне необходимо вмешаться!
Мне, - много лет назад, - мой сын в 4 классе однажды признался, что один мальчик из класса, здоровый второгодник, повадился пинать его в пах. Мужа я решила не вмешивать, - добром бы не закончилось. Поглворила с ним сама и предупредила, что если еще раз булешь использовать такие приёмы, будет очень больно. Не понял. Я ждать больше не стала, подкараулила этого засранца около его дома / причем он оказался выше меня ростом!/ и надавала оплеух. Больше не трогал. А когда позвонила возмущённая мамаша, я сказала, что я не собираюсь из-за твоего дебила оставаться без внуков или получить сына-импотента. И сказала, что в следующий раз я и тебя, маманя, по стенке размажу.....и дебила твоего, само собой, тоже. Разговаривай с ним, как знаешь, - а я тебя предупредила. Все. После этого он сына стороной обходил до конца школы.
И до сих пор жизнь подверждает, что мой непедагогичный метод оказался самым эффектныи и безболезненным для всех.
Но, как говорится, не рекомендую повотрять.