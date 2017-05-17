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В Ропажской волости были задержаны двое братьев 29 и 23 лет, которых обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему соседу. По предварительной информации, они защищали честь своей матери, которой сосед нанес словесные оскорбления.

Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, два брата стали требовать от соседа извинений за плохие слова, сказанные в адрес их матери. От словесной перепалки спорщики перешли к побоям. У мужчин были заранее припасены лопата и мачете. В результате соседа избили до такой степени, что у него началось сильное кровотечение.

Тогда злоумышленники оттащили истекающую кровью жертву в ближайший лес, и там бросили. Однако, они не учли, что у потерпевшего в кармане находился мобильный телефон и вскоре ему удалось вызвать полицию. Были организованы поиски и пострадавшего удалось найти, но нанесенные телесные повреждения были настолько тяжелыми, что медикам пришлось ампутировать ему руку.

Уже на следующий день подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона — за нанесение тяжких телесных повреждений. За это преступление виновные могут получить срок до десяти лет лишения свободы. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста.