Происшествия |

Суд Латгальского предместья Риги на этой неделе досрочно освободил из тюрьмы осужденного за организацию убийства своей жены Эллы Ивановой предпринимателя Игоря Иванова.

К Иванову применен электронный надзор сроком на год. Решение суда обжалованию не подлежит. Иванов был освобожден в зале суда.

Иванов обратился с ходатайством об освобождении еще в прошлом году, но суды первой и апелляционной инстанции отклонили его.

Иванов провел в тюрьме две трети присужденного ему 12-летнего срока и имел право просить о досрочном освобождении.

По этому делу был осуждены также Людвиг Антонов - на 14 лет и шесть месяцев и Виталий Мамедов - на 10 лет и шесть месяцев.

Элла Иванова была убита во дворе своего дома в Приедайне 7 января 2008 года. Обвинение было предъявлено четырем мужчинам. Четвертый, Асиф Ханджанов, был оправдан. Он обвинялся в поддержке убийства, так как привез Иванова на место преступления.