Работник прогулочного корабля Vecrīga упал за борт и утонул
Происшествия | 18 мая 2017 года, 15:46
Сегодня во время чистки палубы за борт упал и утонул сотрудник прогулочного корабля Vecrīga, об этом сообщает Государственная инспекция по труду.
Погибший был 1966 года рождения.
Чтобы проанализировать несчастный случай и выяснить его причины, инспекция начала расследование инцидента.
По информации Госинспекции по труду, с 1 января по 18 мая этого года в результате несчастных случаев на работе погибли 10 человек, еще девять человек были найдены мертвыми. В прошлом году за тот же период на работе погибли 16 человек. 55 работников в этом году получили серьезные травмы, в прошлом году таких было 64.