Происшествия |

Сегодня во время чистки палубы за борт упал и утонул сотрудник прогулочного корабля Vecrīga, об этом сообщает Государственная инспекция по труду.

Погибший был 1966 года рождения.

Чтобы проанализировать несчастный случай и выяснить его причины, инспекция начала расследование инцидента.

По информации Госинспекции по труду, с 1 января по 18 мая этого года в результате несчастных случаев на работе погибли 10 человек, еще девять человек были найдены мертвыми. В прошлом году за тот же период на работе погибли 16 человек. 55 работников в этом году получили серьезные травмы, в прошлом году таких было 64.