Происшествия |

В Риге задержан распространитель материалов с элементами порнографии, зоофилии и некрофилии. Об этом сообщает Госполиция.

В распоряжении правоохранительных органов оказалась информация о мужчине, который занимается скачиванием и распространением запрещенного материала.

10 мая сотрудники полиции прибыли в место жительство подозреваемого в Кенгарагсе с целью провести обыск. В ходе обыска были обнаружены носители информации, содержащие значительное количество фотографий и видео с детской порнографией, зоофилией и некрофилией.

В тот же день был задержан и сам подозреваемый - ранее не судимый мужчина 1985 года рождения.

По предварительной информации, мужчина на протяжении нескольких лет скачивал с заграничных интернет-ресурсов фотографии и видео, которые затем распространял в Латвии.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применен надзор полиции.