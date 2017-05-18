Происшествия |

Утонувший сегодня работник прогулочного кораблика "Вецрига" не пользовался предусмотренными на борту средствами безопасности, сообщил владелец судна, член правления ООО "Яуна Вецрига" Марис Клаужс.

Как сообщалось, во время уборки палубы за борт "Вецриги" упал и утонул мужчина 1966 г. рожд. Государственная инспекция по труду начала расследование этого несчастного случая на рабочем месте. Также обстоятельства смерти мужчины расследует полиция.

По словам Клаужса, работник упал за борт, потому что поскользнулся. Во время работ мужчина не соблюдал соответствующие меры безопасности и не использовал предусмотренные для работы на борту судна средства безопасности, что привело к летальному исходу.

Владелец судна сообщил, что произошедшее было заснято установленной на "Вецриге" видеокамерой.

Клаужс подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем, поэтому не следует искать виновных.