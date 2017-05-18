Эвакуированы Центральный вокзал Риги и торговый центр Origo (5)
Происшествия | 18 мая 2017 года, 21:03
По техническим причинам сегодня вечером закрыты Центральный железнодорожный вокзал Риги и торговый центр Origo, сообщили в Государственной полиции.
Из здания эвакуированы люди.
Предприятие Pasažieru vilciens сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют от и до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.
Да введите уже расстрел, за подобные шутки и всё.
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Уже два часа тут сидим, новости - свежак.
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Я вот тож обратила внимание на то, что с запозданием. На 19.20. Хорошо, не успела дойти до станции. Уезжала на 20.20 на автобусе..так и не поняла че там все стоят это время.. другой транспорт, конечно, может не ходит куда-то.. но крч все стоят.. и на фб ни словечка..
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