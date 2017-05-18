Происшествия |

По техническим причинам сегодня вечером закрыты Центральный железнодорожный вокзал Риги и торговый центр Origo, сообщили в Государственной полиции.

Из здания эвакуированы люди.

Предприятие Pasažieru vilciens сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют от и до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.