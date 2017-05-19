Происшествия |

Вечером 17 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов на Петерсалу, где прохожая заметила как трое маленьких детей вдыхают из пакетов содержимое освежителя воздуха. Об этом сообщили в РМП.

Прибывшие на место полицейские осмотрели территорию и заметили двух девочек и мальчика. Детей остановили и для выяснения обстоятельств дела пригласили внутрь полицейского автомобиля.

Дети категорически отрицали, что употребляли что-то одурманивающее. Между тем, один из сотрудников полиции отправился на место, где дети были замечены позвонившей женщиной. Там он нашел несколько освежителей и смятые мешки с остатками жидкого вещества.

Во время разговора с детьми к полицейским подошла сотрудница охраны, которая узнала детей и сказала, что некоторое время назад прогнала их с закрытой территории. Женщина сообщила, что не видела, чем конкретно занимались дети. Затем подошла еще одна женщина, которая видела, как дети вдыхают нечто из пакетов. Кроме того, после вдыхания содержимого, девочки сняли штаны, и, возможно, мальчик их домогался.

Сотрудники полиции вызвали "скорую", медики госпитализировали девочек 11 и 12 лет, и мальчика 8 лет.

Полицейские выяснили номера телефонов родителей и проинформировали их о том, что делали их дети.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений РМП.