Происшествия |

Сегодня в Риге, в реке Югла утонул первый человек с начала официального купального сезона, сообщили в полиции самоуправления Риги.

Вызвавший полицию сообщил, что его 29-летний знакомый ушел купаться, нырнул и не выплыл.

На место происшествия были вызваны водолазы полиции самоуправления, которые после примерно полутора часов поиска нашли тело утонувшего.

Официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября.