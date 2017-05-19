В Латвии утонул первый человек с начала купального сезона
Происшествия | 19 мая 2017 года, 18:12
Сегодня в Риге, в реке Югла утонул первый человек с начала официального купального сезона, сообщили в полиции самоуправления Риги.
Вызвавший полицию сообщил, что его 29-летний знакомый ушел купаться, нырнул и не выплыл.
На место происшествия были вызваны водолазы полиции самоуправления, которые после примерно полутора часов поиска нашли тело утонувшего.
Официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября.