Рижского полицейского подозревают в хранении порнографии (1)
Происшествия | 22 мая 2017 года, 15:31
Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Рижского регионального управления полиции, который скачал на свой личный компьютер несколько сотен файлов с порнографическими фотографиями.
Уголовный процесс против сотрудника полиции был начат в марте по статье Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за оборот материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, сексуальные действия с животными, некрофилию и насильственные сексуальные действия.
Расследование уголовного дела было передано Бюро внутренней безопасности.
Подозреваемому должностному лицу полиции грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.
Про малышей не говорю, но подростки могут возбудить любого.