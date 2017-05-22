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Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Рижского регионального управления полиции, который скачал на свой личный компьютер несколько сотен файлов с порнографическими фотографиями.

Уголовный процесс против сотрудника полиции был начат в марте по статье Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за оборот материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, сексуальные действия с животными, некрофилию и насильственные сексуальные действия.

Расследование уголовного дела было передано Бюро внутренней безопасности.

Подозреваемому должностному лицу полиции грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.