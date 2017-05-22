Водитель Bentley мчался по Юрмальской трассе со скоростью 150 км в час (6)
Происшествия | 22 мая 2017 года, 17:15
В воскресенье сотрудники Отдела спецопераций Дорожной полиции заметили машину Bentley Bentayga с российскими номерами, водитель которой мчался по Юрмальскому шоссе со скоростью 142 километра в час, сообщает Государственная полиция.
Мужчина 1966 года превысил дозволенный скоростной режим на 52 км в час, за что был составлен административный протокол.
Отмечается, что водитель был удивлен, так как сотрудники полиции патрулировали на нетрафарированной машине.
+++ Ну не 150 , а 142 , мужик явно расстроен , вбухал бабла в тачку , а она еле едет...