Происшествия |

В воскресенье сотрудники Отдела спецопераций Дорожной полиции заметили машину Bentley Bentayga с российскими номерами, водитель которой мчался по Юрмальскому шоссе со скоростью 142 километра в час, сообщает Государственная полиция.

Мужчина 1966 года превысил дозволенный скоростной режим на 52 км в час, за что был составлен административный протокол.

Отмечается, что водитель был удивлен, так как сотрудники полиции патрулировали на нетрафарированной машине.