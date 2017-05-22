Водитель Bentley мчался по Юрмальской трассе со скоростью 150 км в час (6)

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Происшествия | 22 мая 2017 года, 17:15

В воскресенье сотрудники Отдела спецопераций Дорожной полиции заметили машину Bentley Bentayga с российскими номерами, водитель которой мчался по Юрмальскому шоссе со скоростью 142 километра в час, сообщает Государственная полиция.

Мужчина 1966 года превысил дозволенный скоростной режим на 52 км в час, за что был составлен административный протокол.

Отмечается, что водитель был удивлен, так как сотрудники полиции патрулировали на нетрафарированной машине.

Комментарии 6
Лёлик2 часа назад
Водитель Bentley мчался по Юрмальской трассе со скоростью 150 км в час
+++ Ну не 150 , а 142 , мужик явно расстроен , вбухал бабла в тачку , а она еле едет...
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Гаврило2 часа назад
Расстрелять негодяя!!!! И всё тут! Шучу. А может пора уже становиться Европейской страной? А то всё - на телегах.
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Ауди 1001 час назад
Явно что-то не в порядке с бентли.Слишком медленно ехал
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