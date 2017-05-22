В Зиепниекалнсе найдена пьяная беременная мать с 4 детьми (10)

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Происшествия | 22 мая 2017 года, 17:56

В ночь с воскресенья на понедельник, 22 мая, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс от медиков Службы неотложной медицинской помощи, сообщается на странице полиции в социальной сети Facebook.

Сотрудники "скорой" рассказали, что прибыли по вызову, где нашли в квартире пьяную беременную женщину и четверых маленьких детей, которые находились в антисанитарных условиях.

На месте работники правоохранительных органов нашли 26-летнюю женщину. Проверка показала, что многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения (1,87 промилле).

В квартире помимо женщины находились четыре малолетних ребенка: три мальчика и двухлетняя девочка. Полы и стены были грязными, ползали тараканы. У мальчиков не было своих кроватей, поэтому они вместе спали на угловом диване. Своя кровать оказалась только у девочки, однако ей давно не меняли памперс.

Как рассказали сотрудники полиции, когда они вошли в квартиру, женщина кричала и обзывала сотрудников "скорой", которые меняли девочке подгузник. Родителей увели от детей, но беременная мать продолжала истерично орать. После этого полицейские решили вызвать еще одну бригаду "скорой", которая доставила женщину в больницу.

После осмотра детей медики констатировали, что они не нуждаются в госпитализации, но так как родители не могли позаботиться о своих детям, малышей доставили в кризисный центр.

Дело передано специалистам Рижского сиротского суда. Родители в настоящее время лишены права опеки над детьми.

фото: Рижская муниципальная полиция

Комментарии 10
Anastasija Brjanik47 минут назад
Многим людям бог не даёт возможности стать родителями,а вот такие твари рожают!!!
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Байба58 минут назад
Нда, начинаешь жалеть, что больше нет участковых. Что нет дворника из соседнего подъезда, который знает всё и про каждого. А семейный врач, получается, только на бумаге... Мамаша протрезвеет, уберется в хате и ей же вернут детей, а она продолжит бухать!!!
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Olga Olechka8 минут назад
Очередная многодетная мать алкоголичка... Такие только и плодятся, а наше государство ещё им помогает....
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