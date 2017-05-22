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В ночь с воскресенья на понедельник, 22 мая, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс от медиков Службы неотложной медицинской помощи, сообщается на странице полиции в социальной сети Facebook.

Сотрудники "скорой" рассказали, что прибыли по вызову, где нашли в квартире пьяную беременную женщину и четверых маленьких детей, которые находились в антисанитарных условиях.

На месте работники правоохранительных органов нашли 26-летнюю женщину. Проверка показала, что многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения (1,87 промилле).

В квартире помимо женщины находились четыре малолетних ребенка: три мальчика и двухлетняя девочка. Полы и стены были грязными, ползали тараканы. У мальчиков не было своих кроватей, поэтому они вместе спали на угловом диване. Своя кровать оказалась только у девочки, однако ей давно не меняли памперс.

Как рассказали сотрудники полиции, когда они вошли в квартиру, женщина кричала и обзывала сотрудников "скорой", которые меняли девочке подгузник. Родителей увели от детей, но беременная мать продолжала истерично орать. После этого полицейские решили вызвать еще одну бригаду "скорой", которая доставила женщину в больницу.

После осмотра детей медики констатировали, что они не нуждаются в госпитализации, но так как родители не могли позаботиться о своих детям, малышей доставили в кризисный центр.

Дело передано специалистам Рижского сиротского суда. Родители в настоящее время лишены права опеки над детьми.

фото: Рижская муниципальная полиция