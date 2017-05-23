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В настоящее время в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии нет сведений о пострадавших в результате взрыва в Манчестере гражданах Латвии, заявил в своем Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Мы продолжаем выяснять", - добавил он.

Šobrīd mūsu rīcībā nav ziņu, ka sprādzienā Mančesterā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie, turpinām skaidrot — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 23 мая 2017 г.

Министр выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Deepest condolences to families of victims of deplorable and horrific attack in #Manchester, I wish speedy recovery to all the injured — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 23 мая 2017 г.

Пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс на Латвийском телевидении добавил, что консульская служба министерства и посольство Латвии в Великобритании работают в усиленном режиме и поддерживают контакты с полицией Манчестера.

МИД просит всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в результате взрыва, звонить по круглосуточному телефону консульского департамента МИД для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11.

Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По некоторым данным, взрывов было два.

В результате взрыва, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.

Британская полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент".