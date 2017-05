Происшествия |

В настоящее время в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии нет сведений о пострадавших в результате взрыва в Манчестере гражданах Латвии, заявил в своем Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Мы продолжаем выяснять", - добавил он.

Министр выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Deepest condolences to families of victims of deplorable and horrific attack in #Manchester, I wish speedy recovery to all the injured