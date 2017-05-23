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Взрыв на крытом стадионе английского города Манчестер мог стать следствием атаки террориста-смертника, передает The Telegraph, ссылаясь на источники в правоохранительных органах США.

Информации от официальных лиц Британии, которая подтверждала бы эту версию, пока нет.

Между тем, как пишет CNBC, теракт мог совершить террорист-одиночка.

"Атака в Манчестере больше похожа на инцидент с очередным одиночкой, нежели на работу международной террористической сети", - сообщает телеканал.

Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По некоторым данным, взрывов было два.

В результате взрыва, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.

Британская полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент".