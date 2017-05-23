Взрыв на концерте в Манчестере: 22 человека погибли (1)
Происшествия | 23 мая 2017 года, 09:20
По последней информации взрыв, прогремевший на крытом стадионе в Манчестере после концерта, унес жизни 22 человек. Еще 59 ранены. Сообщает портал bbc.com.
Взрыв на Manchester Arena прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 по латвийскому) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.
Между тем, как пишет CNBC, теракт мог совершить террорист-одиночка.
"Атака в Манчестере больше похожа на инцидент с очередным одиночкой, нежели на работу международной террористической сети", - сообщает телеканал.
Источник: BBC
Это только начало! Европа скоро вся взорвется из нутри! Все террористы ИГил поселились там и готовят большой взрыв. Пока они объединяются и налаживают между собой Контакты. Этого только дураки и дебилы не видят, остальные просто не хотят видеть.
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