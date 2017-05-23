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Британская полиция сообщила, что, по последним данным, в результате предполагаемого теракта на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе несколько детей. Атаку осуществил один человек, который также погиб, подтвердили в полиции.

Устанавливается, мог ли он быть связан с другими злоумышленниками.

Взрыв на Manchester Arena прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 по латвийскому) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

Если в ходе следствия эта версия не будет опровергнута, то взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" станет самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

На фоне взрыва британские политические партии приостановили предвыборные компании.

Во вторник состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета КОБРА, на котором обсудят меры реагирования и ход расследования нападения. Его проведет премьер Тереза Мэй, которая назвала взрыв в Манчестере "ужасающей террористической атакой".