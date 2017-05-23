Происшествия |

В прошлом и в этом году в отношении полицейских и работников тюрем начато 23 уголовных процесса о чрезмерном применении физической силы.

Бюро внутренней безопасности объясняет эти случаи провоцированием стражей порядка, их усталостью и неправильной интерпретацией нормативных актов.

Уголовные процессы, связанные с применением насилия, составляют наибольшую часть всех начатых бюро в прошлом году уголовных процессов.

В прошлом году было начато 12, в этом году - пять уголовных процессов о превышении служебных полномочий, связанном с применением насилия со стороны должностных лиц Госполиции.

С 2016 года к настоящему времени для начала уголовного преследования направлено семь таких уголовных процессов в отношении 13 должностных лиц Госполиции.

Еще в двух случаях уголовные процессы о применении насилия начаты в отношении должностных лиц Управления мест заключения, в четырех случаях - в отношении муниципальных полицейских.

Бюро внутренней безопасности подчеркивает необходимость рассматривать каждый такой случай отдельно, с учетом конкретных обстоятельств.