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В начале недели в центре Риги был задержан таксист, который в багажнике своего автомобиля перевозил клиента из Португалии, сообщает Рижская муниципальная полиция.

По видеокамерам была замечена машина такси, к которой подошла группа молодых людей. После короткого разговора с таксистом шестеро человек сели в автомобиль. Однако одному из юношей места в салоне не хватило и он залез в багажник, сообщает полиции.

Такси было остановлено на перекрестке улиц Валдемара и Райниса.

Сотрудники полиции констатировали, что никто из сидящих в салоне машины пассажиров не пристегивался. Полицейские попросили водителя выйти из такси и открыть багажник. После того, как это было сделано, из багажника вылез мужчина.

Водитель такси признал свою вину, пояснив, что клиенты очень хотели ехать вместе, и он согласился перевезти одного из них в багажнике. Пассажирами оказались молодые люди из Португалии.

При проверке данных также выяснилось, что у таксиста к настоящему моменту накопилось большое количество штрафных пунктов за различные нарушения дорожного движения.