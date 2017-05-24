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34-летний рижанин Дмитрий Маховик пропал 18 мая 2017 года в столичном микрорайоне Вецмилгравис, сообщает bezvests.lv.

По словам близких, известно, что в полдень в день пропажи мужчина вышел из дома, сказал жене, что едет в Саркандаугаву, но не вернулся до сих пор.

В последний раз звонил с неизвестного номера в 13:00 18 мая. При себе имел ключи, э-талон не персонифицированный, немного денег.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, нормального телосложения. Был одет в черную майку Jack Daniels, черные спортивные штаны PUMA, в черную куртку с зелеными полосками на груди. Был обут в белые кроссовки Adidas. На голове была черная кепка.

Особые приметы: шрам от операции на животе (ок. 15 см), левое ухо зашито, на внутреннем сгибе правой руки -тату в виде паука.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Фото: bezvests.lv