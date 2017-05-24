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Прокуратура передала в Елгавский суд уголовное дело, по которому в систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком обвиняется его отец.

В целом мужчина обвиняется по трем эпизодам, которые были совершены в период с 14 мая 2014 года по ноябрь 2016 года, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристина Сутугина.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.