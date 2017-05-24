За изнасилование ребенка отцу грозит пожизненное заключение (2)
Происшествия | 24 мая 2017 года, 12:30
Прокуратура передала в Елгавский суд уголовное дело, по которому в систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком обвиняется его отец.
В целом мужчина обвиняется по трем эпизодам, которые были совершены в период с 14 мая 2014 года по ноябрь 2016 года, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристина Сутугина.
Обвиняемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Хватит строить из них благородных разбойников, с кодексами чести.
Такие же, ничем не гнушающиеся.
И похрен им, кто перед ними стоит, старушка или ребёнок, ограбят и убьют( в большей своей массе) любого.