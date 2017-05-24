За изнасилование ребенка отцу грозит пожизненное заключение (2)

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Происшествия | 24 мая 2017 года, 12:30

Прокуратура передала в Елгавский суд уголовное дело, по которому в систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком обвиняется его отец.

В целом мужчина обвиняется по трем эпизодам, которые были совершены в период с 14 мая 2014 года по ноябрь 2016 года, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристина Сутугина.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Комментарии 2
шустрый40 минут назад
Весело этому ублюдку будет на зоне....
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Бросьте вы эту блатную романтику32 минуты назад
Ничего ему там не будет, там такие же.
Хватит строить из них благородных разбойников, с кодексами чести.
Такие же, ничем не гнушающиеся.
И похрен им, кто перед ними стоит, старушка или ребёнок, ограбят и убьют( в большей своей массе) любого.
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