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В понедельник, 22 мая в 9.30 экипаж полицейского патруля Латгальского региона в Рушонской волости задержали очередного нарушителя скоростного режима, который мчался в направлении Даугавпилса на скорости 176 км/ч, информирует Госполиция.

Водитель Porsche Cayenne 1974 года рождения вместо положенных 90 км/ч несся на скорости 176 километров, рассказали в полиции.

За такое нарушение согласно Кодексу административных нарушения можно наказать денежным штрафом от 360 до 480 евро и конфискацией прав на срок 6 месяцев.

Как сообщал портал Mixnews, в воскресенье сотрудники Отдела спецопераций Дорожной полиции заметили машину Bentley Bentayga с российскими номерами, водитель которой мчался по Юрмальскому шоссе со скоростью 142 километра в час, сообщает Государственная полиция.

Мужчина 1966 года превысил дозволенный скоростной режим на 52 км в час, за что был составлен административный протокол.

Отмечается, что водитель был удивлен, так как сотрудники полиции патрулировали на нетрафарированной машине.