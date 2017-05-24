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22 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где прохожие заметили маленьких детей на загражденной территории бывшего завода радиотехники, пишет Riga.lv.

Прибывшие на место полицейские детей увидели на крыше. Сотрудники полиции разделились и начали осматривать многоэтажное здание. На четвертом этаже полицейские обнаружили ребят, которые уже собирались уходить.

Ребят вывели из здания и проверили их данные, оказалось, что им всем по 11 лет. Полицейские выяснили номера телефонов их родителей и проинформировали о том, как их дети проводят свободное время.

Были заведены административные делопроизводства по факту пребывания в заброшенных зданиях, которые частично или полностью разрушены, когда владелец обеспечил ограждение территории, закрыл окна и двери, тем самым запрещая вход в здание, а также установил предупреждающие знаки.

После этого дети разошлись по домам.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дети и подростки выбирают территорию заброшенного здания бывшего завода для "прогулок".

Учитывая приближающиеся летние каникулы, полиция призывает родителей обратить внимание на то, как дети проводят свободное время. Возможность чувствовать себя взрослыми и независимыми особенно привлекает подростков, и опыт показывает, что многие дети по причине незанятости полезными делами попадают в поле зрения полиции. Поэтому родителям надо особенно хорошо подумать, чем занять детей летом. Например, можно отправить их в летний лагерь или на работу.