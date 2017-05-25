Происшествия |

В Рижском заливе сегодня, 25 мая, произошел пожар на танкере Zircon, сообщили в службе береговой охраны.

В 11 часов центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар, и требуется помощь.

Пожар контролируется, но центр немедленно направил к месту происшествия корабль береговой охраны и вертолет, чтобы в случае необходимости можно было эвакуировать людей.

Также центр просил флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы для оказания поддержки.

Как сообщил радио Baltkom представитель службы береговой охраны, на данный момент пожар потушен, но продолжаются работы по ликвидации последствий и выяснению причин происшествия. Люди при пожаре были вовремя эвакуированы и не пострадали.

Судно Zircon построено в 1993 году, ходит под латвийским флагом, порт приписки - Рига. Судно сейчас находится в районе Энгуре.