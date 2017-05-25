Под Ригой обнаружено крупное нелегальное производство сигарет (4)

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Происшествия | 25 мая 2017 года, 14:17

Таможенная полиция Службы государственных доходов обнаружила в Бабитском крае крупное нелегальное производство сигарет, сообщила генеральный директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.

Такое производство обнаружено впервые в странах Балтии. Таможенная полиция напала на след организованной группы, которая производила сигареты в основном для скандинавского рынка и наносила существенный ущерб бюджету Латвии и других стран.

Производство сигарет происходило в ангаре, строительство которого было не согласовано. В здании имеются склад, цех, санузел, комната для отдыха, оборудована сигнализация.

Найдено оборудование, позволяющее производить до 4000 сигарет в минуту, упаковочная линия, электрогенератор.

По словам директора таможенной полиции Каспара Подиньша, ущерб государственному бюджету может превышать 2,5 млн евро.

У СГД есть информация о задержании грузов сигарет и в других странах.

Задержано семь человек - шесть работников и охранник. Во время обыска изъято 5,4 млн сигарет GOAL, примерно 4 тонны табака, упаковочные материалы, восемь транспортных средств.

Комментарии 4
Оккупвнт59 минут назад
Били бы стране нормальные зарплаты у людей,и адекватные цены,то контрабанду бы мало кто покупал бы!Чем больше будут подниматься акцизы на алкоголь и табак,тем больше будет контрабанды!Cами этого хотели,получайте!
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Alex38 минут назад
Государство успешно вгоняет налогами народ в нищету, потом успешно борется с последствиями нищеты ...порочный круг крутится дальше ...
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akeksandr39 минут назад
прикрыли последнее производство в латвии,хоть и нелегальное (почему никто из службы гос доходов не предложил им легализоваться) помочь с лицензией итд
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