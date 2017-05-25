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34-летний рижанин Дмитрий Маховик, пропавший 18 мая 2017 года в столичном микрорайоне Вецмилгравис, найден, к сожалению, без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сегодня (25 мая 2017) сообщили близкие Дмитрия, которые его опознали.

"Об обстоятельствах и причинах смерти ничего не известно, просим вопросов не задавать. Семья сердечно благодарит всех, кто проявил чуткость и помогал в поисках!", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Со слов близких известно, что в полдень 18 мая пропажи мужчина вышел из дома, сказал жене, что едет в Саркандаугаву, но так не вернулся. В последний раз звонил с неизвестного номера в 13:00 18 мая. При себе имел ключи, э-талон не персонифицированный , немного денег.

Bezvests.lv и Mixnews выражают самые глубокие соболезнования родным Дмитрия.