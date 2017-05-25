Происшествия |

Пользователь социальной сети Facebook опубликовал в группе "Плявниеки (Pljavnieki)" видео, на котором видно, как двое подростков рискуют жизнями, переваливаясь через перила на крыше 12-этажного дома на улице Илукстес, на границе микрорайонов Пливники и Пурвциемс.

"ВНИМАНИЕ!!! Сегодня, на крыше дома Ilukstes 99, были замечаны 2 подростка. Молодежь прыгает по крыше, родители проинформируйте своих детей, что это опасно!!! Полицию вызвали", - написал автор поста.

Примечательно, что мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые выражали недоумение, куда же смотрят родители детей, которые не объясняют опасность такого времяпровождения, в то время как другие комментаторы удивлялись тому, почему к таким "детским забавам" приковано столь пристальное внимание, мол, пусть дети развлекаются, как они в своем детсве. "Я был на всех крышах двора и в подвалах тоже! Дайте детям поползать, все это делали. Даешь флэшмоб в субботу на этой крыше! На зло яжматерям!", - пишут некоторые.

На что автор поста возразил. "Ребята...супер...по крышам ходили и Ригу Всю вдоль и поперёк....А спортом почему не заняться ????? Но никто из вас не прыгал с крыши вниз, ради прикола и лайков, не делал суицид..Хорошо вспоминать свое советское детство, к сожалению сейчас другое мышление у большинства молодых..и мода на разную дрянь", - пишет автор.

Накануне портал Mixnews сообщал, что полиция 22 мая "сняла" детей с крыши заброшенного завода радиотехники. Прибывшие на место полицейские детей увидели на крыше. Сотрудники полиции разделились и начали осматривать многоэтажное здание. На четвертом этаже полицейские обнаружили ребят, которые уже собирались уходить.

Ребят вывели из здания и проверили их данные, оказалось, что им всем по 11 лет. Полицейские выяснили номера телефонов их родителей и проинформировали о том, как их дети проводят свободное время.

Учитывая приближающиеся летние каникулы, полиция призывает родителей обратить внимание на то, как дети проводят свободное время.

Возможность чувствовать себя взрослыми и независимыми особенно привлекает подростков, и опыт показывает, что многие дети по причине незанятости полезными делами попадают в поле зрения полиции. Поэтому родителям надо особенно хорошо подумать, чем занять детей летом. Например, можно отправить их в летний лагерь или на работу.

Фото: Vitaly Rodionov